I carabinieri del nucleo ispettorato lavoro mentre si trovavano a Carini (Palermo) per accertamenti su un precedente infortunio sul lavoro hanno sorpreso due operai che lavoravano sul tetto di una villa in ristrutturazione senza alcuna protezione individuale. Nel corso dei controlli è emerso che i due muratori erano di nero che stavano svolgendo lavori edili per una ditta individuale di Palermo.

Il datore di lavoro è stato denunciato per la mancata assunzione dei due lavoratori e per le violazioni in materia di sicurezza come ’omessa sorveglianza sanitaria del personale dipendente, l’omessa formazione in materia di sicurezza dei lavoratori, mancata consegna dei dispositivi di protezioni dalle cadute. Il cantiere è stato sospeso e sono state elevate ammende per oltre 5 mila euro e sanzioni per 13 mila euro.

Il Gruppo Carabinieri Tutela Lavoro in sinergia con l’Arma territoriale e gli altri Enti Istituzionali preposti, continuerà a programmare attività ispettive con l’obiettivo di prevenire e contrastare le violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, a tutela sia della salute che della dignità dei lavoratori.