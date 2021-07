E' successo ieri a Palermo

Un operaio di 49 anni, Antonio Varia, è morto ieri pomeriggio in via Claudio Monteverdi, traversa di via Arrigo Boito a Palermo.

Secondo una prima ricostruzione Varia, dipendente di una ditta edile, aveva lavorato tutta la mattina nel seminterrato di un palazzo.

Una volta terminato l’operaio ha raggiunto la strada, si è sentito male ed è morto poco dopo. Diversi passanti e residenti hanno chiamato il 118 per chiedere l’intervento di un’ambulanza. Per l’operaio però non c’era più nulla da fare.

Dopo l’ispezione del medico legale sul corpo dell’operaio la salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.