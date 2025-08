Un operaio edile è stato picchiato alla Vucciria a Palermo e poi spinto dentro la tromba dell’ascensore. E’ successo in via Coltellieri. Qui l’operaio stava smontando il ponteggio utilizzato per togliere le antenne della televisione.

E’ nata una discussione con alcuni condomini che è finita con calci e pugni. Uno di questi ha spinto alla fine l’operaio nel vano dell’ascensore in ristrutturazione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 che hanno portato l’operaio in codice rosso in ospedale e i carabinieri che stanno indagando per cercare di ricostruire quanto successo e individuare gli aggressori del lavoratore che si trova ricoverato all’ospedale Civico.