Un operaio di 57 anni è morto in un cantiere in via Ludovico Bianchini allo Zen a Palermo. Stava lavorando nel cantiere a Villa Raffo. Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare le cause del decesso.

E’ arrivato nella zona del cantiere il medico legale che sta eseguendo l’ispezione sul corpo del lavoratore.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte dell’uomo.

Secondo il medico legale la morte è avvenuta per arresto cardiaco. La salma è stata restituita alla famiglia per celebrare i funerali.