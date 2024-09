Dramma in provincia di Caserta

Ieri pomeriggio, ad Orta di Atella, in provincia di Caserta, un tragico incidente sul lavoro ha causato la morte di Antonio Bernardo, un operaio di 60 anni. L’uomo, originario del Beneventano e residente a Sant’Agata dei Goti, stava chiudendo il cancello d’ingresso di un capannone industriale appartenente alla ditta “Le Delizie del Sud” quando il pesante cancello si è ribaltato, schiacciandolo mortalmente.

La dinamica dell’incidente e le indagini

Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava eseguendo le operazioni di chiusura del cancello, ma per cause ancora da chiarire, la struttura si è staccata dai binari, cadendogli addosso. L’uomo, sposato e padre di tre figli, lavorava per una ditta di San Felice a Cancello, specializzata in impianti di bonifica e protezione ambientale. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per il 60enne non c’è stato nulla da fare.

La procura apre un’inchiesta, autopsia disposta

A seguito dell’incidente, la Procura della Repubblica di Napoli Nord ha aperto un’indagine per chiarire le dinamiche esatte dell’episodio e le eventuali responsabilità. È stato disposto il trasferimento della salma presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia, con lo scopo di accertare ulteriormente le cause del decesso. I carabinieri hanno già avviato i primi accertamenti sul luogo dell’incidente, esaminando il cancello e raccogliendo testimonianze dei colleghi di lavoro.