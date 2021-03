Ricoverato all'Ingrassia

Un impiegato di una ditta di impianti di riscaldamento si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Ingrassia a Palermo.

L’incidente è avvenuto nel magazzino di una ditta sabato scorso in via Andrea Anfuso a Palermo. L’impiegato di 46 anni è stato trasportato all’ospedale Ingrassia in codice rosso.

I medici del pronto soccorso hanno chiamato la polizia per segnalare quanto avvenuto. Gli agenti hanno eseguito un sopralluogo sul luogo di lavoro e sequestrato la scala da dove è precipitato l’operaio.

La prognosi del lavoratore è riservata.