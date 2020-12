E' successo a Partanna Mondello

Un operatore ecologico della Rap, azienda che si occupa della raccolta e spazzamento dei rifiuti nella zona di Partanna Mondello a Palermo, ha trovato e restituito un portafoglio con dentro 120 euro e diverse carte di credito.

Un imprenditore era andato a comprare del pesce nella borgata e tornato in auto non aveva trovato l’accessorio in pelle. Il giorno dopo era tornato alla pescheria per sapere se fosse stato trovato il portamonete. Solo l’indomani si è presentato il lavoratore della Rap che era risalito alla pescheria grazie ad uno scontrino trovato tra gli scomparti tra i soldi e le carte di credito.

“Il mio cliente era venuto il giorno prima a cercare il portamonete smarrito – dice Giuseppe Lo Bianco titolare di una pescheria a Partanna Mondello – Risalire al proprietario è stato molto semplice. E’ bastata una telefonata e così il netturbino è riuscito a restituire l’oggetto smarrito al legittimo proprietario”.