Indagini dei falchi della squadra mobile

La polizia di Stato ha arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip nei confronti di Giuseppe Amato, operatore sanitario di 56 anni accusato della rapina lo scorso mese alla banca Bper in via Leonardo da Vinci a Palermo.

Il colpo è stato messo a segno lo scorso 4 maggio nella filiale e aveva frutto un bottino di circa 2 mila euro. Secondo le indagini il rapinatore avrebbe atteso il suo turno il rapinatore avrebbe minacciato con un’arma uno dei dipendenti, costringendolo a consegnare tutti i contanti custoditi in uno o due cassetti.

Amato si sarebbe allontanato per raggiungere un’auto parcheggiata non lontano dalla banca utilizzata per fuggire e fare perdere le proprie tracce. Le indagini sono state condotte dai falchi della squadra mobile che hanno acquisito le immagini del sistema di sorveglianza interne all’istituto e le testimonianze dei clienti e personale presenti in banca.

Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato il cappellino e gli indumenti indossati quel giorno dal rapinatore nonché una pistola giocattolo senza tappo rosso.