Intervento dei vigili urbani e del Coime

La Polizia Municipale è intervenuta stamattina con il supporto del Coime per la restituzione alla libera e sicura fruizione del marciapiede antistante l’ingresso della “Scuola di medicina e chirurgia” del Policlinico in via Parlavecchio non distante dal cimitero di Sant’Orsola dove è in corso un’azione antiabusivismo a tappeto.

L’area era infatti occupata da due chioschi contigui realizzati abusivamente. Gli stessi erano utilizzati per affissioni abusive e come discarica di ingombranti, con grave rischio per l’incolumità dei passanti.

I due manufatti erano cementati al suolo e realizzati con strutture di metallo per cui il Nucleo controllo attività commerciali su area pubblica ha richiesto l’intervento degli operai per la rimozione, procedendo contemporaneamente al sequestro ed a mettere i due manufatti a disposizione dell’Autorità giudiziaria.