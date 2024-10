Gli arrestati nell’operazione allo Sperone dalla polizia sono i palermitani Fabio Cordova, 40 anni; Santo Cordova, 45 anni, Samuele Imparato, 26 anni, Girolamo Fazio 34 anni, Daniele Amato, 30 anni, Domenico Zora, 47 anni, Vincenzo Zora, 38 anni, Andrea Di Salvo, 31 anni; Stefano Cordova, 22 anni, Domenico Schillaci, 45 anni, Giovanni Cricchio, 26 anni, Vincenzo Sangiorgi, 50 anni; Benito Chiovaro, 49 anni, Emanuele Chiovaro 32 anni, Antonino Malleo 40 anni, Salvatore Zora, 24 anni; Fabio Mustacciolo, 40 anni, Salvatore Zora, 43 anni.

Sono 18 le persone arrestate dalla polizia su disposizione del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare del carcere nei confronti di tutti gli indagati. Tutti, fatta eccezione per uno, dovranno rispondere del reato di associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti ed una del reato di spaccio di stupefacenti. A condurre le indagini, sotto il coordinamento della Procura, gli investigatori del commissariato Brancaccio che hanno concentrato le loro attenzioni investigative su un box che si trova nella zona conosciuta come “ai cancelli” trasformato in rivendita di bibite e utilizzato come copertura.