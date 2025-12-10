Operazione antimafia a Palermo. Nella notte 50 persone sono state fermate dalla polizia che ha compiuto gli arresti in diverse zone di Palermo e anche in altre città.

In carcere

Ecco l’elenco degli indagati. Gli arrestati nell’operazione antimafia della polizia di Stato come disposto dal gip di Palermo Lirio Conti Antonino De Luca, di 55 anni, Girolamo De Luca, di 37 anni, Giuseppe Focarino, di 60 anni, Antonino Mercurio, di 38 anni, Michele Arena, di 45 anni, Giovanni Bagnasco, di 36 anni, Vincenzo Bellomonte, di 49 anni, Ivan Rino Bonaccorso, di 46 anni, Giuseppe Bronte, di 31 anni, Gioacchino Di Maggio, di 43 anni, Vittorio Di Maio, di 34 anni, Castrese Fruttaldo, di 57 anni, Pasquale Fruttaldo, di 48 anni, Salvatore Gnoffo, di 35 anni, Pietro Mira, di 33 anni, Giuseppe Rocco, di 48 anni, Vincenzo Ruffano, di 68 anni, Agostino Sansone, di 60 anni, Alessandro Scelta, di 30 anni.

Ai domiciliari

Ai domiciliari: Vincenzo D’Angelo, di 56 anni, Salvatore Castigliola, di 40 anni, Ignazio Cottone, di 43 anni, Giuseppe Di Cara, di 35 anni, Girolamo Federico, di 54 anni, Ignazio Randazzo, di 71 anni.

I fermati

I fermati sono: Antonino Augello, di 49 anni, Giuseppe Bronzollino, di 20 anni, Onofrio Bronzollino, di 46 anni, Maria Candura, di 37 anni, Salvatore Candura, di 64 anni, Mario Ferrazzano, di 20 anni, Massimo Ferrazzano, di 47 anni, Guglielmo Giannone, di 49 anni, Francesco Lo Monaco, di 20 anni, Mario Macaluso, di 42 anni, Antonino Marino, di 47 anni, Pietro Marino, di 19 anni, Francesco Oliveri, di 22 anni, Giuseppe Pitarresi, di 26 anni, Fausto Seidita, di 40 anni, Salvatore Peritore, di 68 anni, Cosimo Semprecondio, di 57 anni, Calogero Cusimano, di 64 anni, Pietro Di Napoli, di 86 anni, Vincenzo Tumminia, di 55 anni, Paolo Bono, di 49 anni, Girolamo Quartararo, di 53 anni, Dario Pietro Bottino, di 28 anni, Carlo Castagna, di 46 anni, Benedetto Di Cara, di 35 anni.