Sono complessivamente 15 le persone coinvolte nell’operazione Lampedusa per il traffico di cocaina fra la Sicilia e la calabria. Diecisono state arrestate e trasferite in carcere mentre per altre5 sono scattati provvedimenti di natura diversa che vanno dai domiciliari all’obbligo di firma passando per l’obbligo di dimora.

In carcere sono stati trasferiti Giuseppe e Salvatore Bronte, palermitani di 24 e 49 anni; Domenico Stilo calabrese di 30 anni; Gaetano ed Emanuele Rizzo palermitani di 31 e 33 anni; Francesco Portanova palermitano di 34 anni; Davide Licata agrigentino di 32; Salvatore Capraro agrigentino di 29 anni;

In esecuzione della medesima ordinanza sono stati sottoposti a misura cautelare per reati in materia di stupefacenti Dante Parisi palermitano di 52 anni e Vincenzo Terranova siracusano di 50 entrambi ristretti in custodia cautelare in carcere; Calogero Vignera agrigentino di 35 anni, agli arresti domiciliari; Angelo Cardella, agrigentino di 46, all’obbligo di dimora; Ivan La Spisa, palermitano di 31, obbligo di dimora; Alessandra Pepati, palermitana di 32, obbligo di dimora e Gianluca Gambino, palermitano di 22 anni, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria