Per il presidente della Regione intervento di colecistectomia

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è stato sottoposto stamattina, presso l’ospedale Civico di Palermo, a un intervento chirurgico di colecistectomia in via laparoscopica. L’equipe sanitaria che lo ha operato comunica che l’intervento è perfettamente riuscito e che il presidente sarà dimesso nei prossimi giorni per tornare rapidamente alla propria attività istituzionale.

Cosa è la colicistectomia

La colecistectomia laparoscopica è un intervento chirurgico mini-invasivo che permette l’asportazione della cistifellea, o colecisti, a seguito della comparsa di sintomi, come le coliche biliari, dovuti principalmente alla presenza di calcoli all’interno della stessa.

L’avvento della tecnica laparoscopica ha reso meno invasivo l’approccio agli interventi di chirurgia addominale, che in passato richiedevano ampie incisioni per essere svolti.

Nonostante la moderna chirurgia sia più indirizzata verso l’utilizzo della tecnica laparoscopica mini-invasiva, vi sono alcuni casi in cui è indicata l’esecuzione di una colecistectomia tradizionale con accesso laparotomico, che ha comunque una percentuale di successo molto elevata, come nei casi di sospetta neoplasia della colecisti o in pazienti che hanno subito molti interventi chirurgici addominali.

Piano anti-siccità al 50% e Schifani spinge per accelerare i lavori

Tra gli impegni più urgenti per il presidente della Regione c’è senza dubbio il piano anti-siccità. Un intervento da venti milioni di euro per l’emergenza idrica in Sicilia: circa il 50 per cento delle opere previste è stato portato a termine o è già in corso di ultimazione. Ieri, proprio il governatore dell’Isola ha reso noti i dati a Palazzo d’Orléans

Nello specifico, il 17,31 per cento degli interventi è stato completato, il 30,77 per cento è in corso, per un altro 17,31 si stanno completando le procedure di affidamento mentre il 26,92 per cento è in fase di approvazione e presto sarà effettuata la consegna dei lavori. Questo ha permesso, a meno di un mese dall’approvazione del Piano da parte del dipartimento nazionale della Protezione civile, il recupero, in termini di litri al secondo, già del 50 per cento dell’apporto aggiuntivo previsto dal Piano; un ulteriore 20 per cento si aggiungerà con le opere completate entro la fine di luglio.