Continuano i controlli nei ristoranti, nei lidi, e nei locali delle borgate marinare del Palermitano e non solo. L’operazione “Sapore di Mare” della capitaneria di porto di Palermo si è concentrata sull’intera filiera della pesca, con l’obiettivo di tutelare il consumatore dalle frodi alimentari e assicurare la qualità e la tracciabilità del prodotto ittico destinato ai ristoranti e alle famiglie. Tanti i sequestri e le multe.

I risultati dei controlli

Negli ultimi 20 giorni sono stati controllati 75 ristoranti, elevate sanzioni per 110.000 euro, sequestrati 7.300 chili di prodotti ittici e 1800 ricci di mare, e ispezionate 34 imbarcazioni dedite alla pesca sportiva.

Controlli nelle borgate marinare

In 8 ristoranti nelle borgate marinare dell’Arenella, Sferracavallo e Isola delle Femmine, è stata riscontrata l’assenza di documentazione sulla rintracciabilità del pesce. Sono state contestate 9 violazioni amministrative per 11.500 euro, e sequestrati 925 chili di varie specie ittiche e 200 ricci di mare, successivamente rigettati in mare.

Ispezioni nella zona del porto

Verifiche in altri 7 ristoranti nella zona del porto di Palermo hanno portato all’elevazione di 8 multe per un importo di 12.000 euro e al sequestro di 700 chili di esemplari di varie specie, a causa della mancata tracciabilità del pesce.

Controlli in provincia e a San Vito Lo Capo

In provincia di Palermo, l’ispezione di due resort ha portato a 3 violazioni amministrative con 4.500 euro di multa e al sequestro di 1.700 chili di pesce. A San Vito Lo Capo, 3 ristoranti sono stati multati per 4.500 euro e sono stati sequestrati 100 chili di pesce.

Collaborazione con l’ASP

“Si sottolinea l’importante contributo dei medici del Servizio veterinario dell’ASP di Palermo e di Carini – si legge in una nota della Capitaneria – che hanno collaborato attivamente con il personale militare della Guardia Costiera nelle verifiche relative al sistema di controllo alimentare e alle condizioni igienico-sanitarie dei prodotti ittici destinati alla vendita”.