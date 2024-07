I lavori parlamentari continuano con le variazioni di bilancio

Operazione trasparenza a Palazzo dei Normanni. Con la tradizionale cerimonia del ventaglio alla stampa parlamentare il Presidente dell’Ars Gaetano Galvagno dà i numeri sul lavoro svolto dal parlamento siciliano.

Galvagno, “meno sedute parlamentari ma maggiore dialogo”

“In 18 mesi ci sono state a Sala d’Ercole 122 sedute contro le 133 del passato. Il dato che potrebbe emergere è che ci si riunisce formalmente di meno ma dietro le sedute di aula c’è un lavoro importante di pre aula”, ha detto Galvagno.

Sul piano dei risultati, il bilancio è di 37 leggi approvate a cui vanno sommate due leggi voto. Numeri in crescita rispetto all’anno precedente quando le leggi erano soltanto 25. Galvagno inoltre rivendica lo sforzo nel mediare tra le diverse anime politiche del parlamento: “Ho cercato di evitare la possibilità che il Presidente dell’Ars possa fare delle forzature. Io ho sempre cercato di coinvolgere tutte le forze politiche e fare sempre qualcosa di condiviso. E’ stata fatta tantissima pre aula, c’è una interlocuzione e una grandissima pazienza e si è sempre fatto fede alla capigruppo. Mi auguro che entro stasera si chiuda con le variazioni di bilancio e che domani si vada avanti per lo stralcio dell’articolo”.

Quelle leggi hanno avuto, secondo Galvagno, un impatto economico importante. Il presidente dell’Ars ha elencato gli investimenti prodotti dalle norme votate a Sala d’Ercole. “Le leggi approvate hanno consentito di realizzare politiche finanziare per 750 milioni di euro nel 2023. Di quasi 1,5 miliardi nel 2024 e poco meno di 885 milioni per il 2025. Infine, 1,98 miliardi per il 2026. Questa somma complessiva supera pertanto i 5 miliardi negli anni considerati. Le coperture finanziarie derivano per il 51% da riduzione di spesa e per il 42% da maggiori entrate (Irpef, bollo ed altro)”.

Una riflessione sull’agricoltura, alle prese con una gravissima crisi: “Al comparto agricolo sono stati destinati circa 121 milioni di euro nel 2024. Voglio chiarire che queste risorse non saranno mai bastevoli per il bisogno del comparto, ma qualcosa è stato fatto. Sono stati poi destinati 41 milioni di euro da utilizzare per potenziare la Protezione Civile Regionale“.

Ars in vacanza il 7 agosto, ma alert per eventuali emergenze

i parlamentari siciliani dovranno aspettare ancora qualche giorno per le ferie, il lavoro continua. Proprio in queste ore il parlamento è alle prese con le variazioni di bilancio. L’Assemblea, ha annunciato il presidente Galvagno, lavorerà sino al 7 agosto. Sono venti i giorni di pausa previsti, ma in considerazione delle tante emergenze sul tavolo, prima tra tutte la siccità, Galvagno ha detto che in qualsiasi momento si potranno riaprire i lavori.