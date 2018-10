si concluderanno il 19 ottobre

Grande affluenza di giovani musicisti per le audizioni nelle tre sedi, Palermo, Enna e Messina. L’Orchestra giovanile Siciliana, nata due anni fa da un’intuizione del sovrintendente Giorgio Pace, si amplia e rafforza la sua compagine in vista dei futuri impegni.

I giovani sono provenienti dai conservatori e dai licei musicali di tutta la Sicilia. Per la prima volta, le audizioni si sono svolte in tre città diverse, Palermo, Enna e Messina in collaborazione con il liceo musicale Napoleone Colajanni di Enna, il conservatorio Corelli di Messina e i membri della Rete musicale siciliana.

I giovani appartengono ad una fascia d’età compresa fra i 15 e i 23 anni. Le audizioni sono cominciate il 5 ottobre e si

concluderanno il 19 ottobre.