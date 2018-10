dal 20 ottobre

Concerti, conferenze, mostre. Il via alla 60ma stagione dell’Orchestra Sinfonica Siciliana sarà caratterizzato da un ciclo intenso di manifestazioni collaterali che prenderanno il via sabato 20 ottobre 2018, alle ore 16,30 nell’aula rossa del Politeama Garibaldi con la presentazione del volume sugli scritti critici e di poetica di Federico Incardona, a cura di Stefano Lombardi Vallauri, con Marco Crescimanno e Marco Spagnolo e con uno scritto di Amalia Collisani e interventi di Paolo Emilio Carapezza, Giovanni Guanti e Piero Violante, proposto dall’Università di Palermo.

Seguirà alle 19 un concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretto da Francesco La Licata, al pianoforte,

Giuseppe Damiani. In programma musiche di Federico Incardona: Ein altes Wiegenlied-Fantasia sul Semmelweis per pianoforte (1999), Frammento trovato sul grembo di un amico per pianoforte (1999, in prima esecuzione assoluta), Levante (1999), per orchestra, fiati, percussioni e due violbassi (in prima esecuzione assoluta). L’ingresso è libero.

Domenica 21 ottobre, alle ore 17,30, nella sala Grande, incontro sul tema “60 anni or sono la nascita dell’Orchestra Sinfonica Siciliana”, con la partecipazione di Paolo Emilio Carapezza, Piero Violante, Agostino Ziino. Seguirà il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana diretto da Evgeny Bushkov, con musiche di Ottavio Ziino ed Eliodoro Sollima.

Mercoledì 24 ottobre, alle ore 19, nell’Aula Rossa del Politeama Garibaldi si aprirà la mostra “Il tempo in posa – Palermo, una storia da raccontare” del fotografo Pino Ninfa. Seguirà un incontro con il pianista Stefano Bollani a colloquio con il critico musicale Gigi Razete sul suo Concerto Azzurro che inaugurerà la Stagione Sinfonica

La mostra rimarrà aperta tutti i giorni fino a Lunedì 24 dicembre (9:30-17:30) Ingresso gratuito all’apertura della mostra.