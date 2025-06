Emanata l’ordinanza balneare dalla capitaneria di porto per la stagione estiva 2025 dalla direzione marittima della Sicilia occidentale, che controlla da Finale di Pollina a Gela e le isole di Pantelleria, le Egadi e le Pelagie.

Il provvedimento impone alle strutture balneari di prevedere, durante l’orario di apertura, dalle 9 alle 19, i servizi di salvataggio con la presenza di almeno due addetti brevettati all’assistenza dei bagnanti. Tutti gli stabilimenti balneari dovranno inoltre dotarsi di un defibrillatore semiautomatico, segnalato da cartelli per renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità.

Tre saranno le bandiere che dovranno essere esposte: bandiera verde, servizio attivo, condizioni di meteo-marine favorevoli; bandiera gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente pericolose; bandiera rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

Per segnalare emergenze in mare, come ogni anno, la capitaneria invita a utilizzare il numero gratuito 1530, attivo ogni giorno, 24 ore su 24, in tutto il territorio nazionale. Con l’occasione, la Guardia Costiera raccomanda di non avventurarsi in località isolate e di rispettare le norme in vigore per una balneazione sicura nonché, per chi si appresta ad intraprendere il mare, di verificare l’efficienza dell’unità e delle dotazioni di sicurezza prima di intraprendere la navigazione e di prestare attenzione alle previsioni metereologiche della zona di interesse, assicurandosi di avere al seguito anche un telefono cellulare carico.