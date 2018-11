si svolge a palermo

Oltre 60 mila studenti da tutta l’Isola in tre giorni al padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, domani e dopodomani la Fiera della scuola Media. Si è chiusa oggi con oltre 60 mila studenti provenienti da tutte le scuole siciliane la XVI Edizione di OrientaSicilia la Fiera dell’Università e dei Mestieri, la Manifestazione sull’Orientamento Scolastico Universitario e Professionale organizzata dall’Associazione ASTER.

La prima manifestazione del Sud Italia sull’Orientamento Scolastico, Universitario e Professionale grazie alla presenza delle più importanti Università, Accademie Italiane ed Estere e di numerose altre realtà attive nel campo della formazione professionale.

Più di 90 gli stand in fiera, tra le novità di quest’anno anche Alma scuola di cucina con tantissimi giovani che hanno preso informazioni.

Per il Presidente dell’Associazione ASTER e Coordinatore di OrientaSicilia, Anna Brighina: “Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni, siamo in grado di accertare con dati certi che oggi i ragazzi che terminano con successo gli studi universitari sono solo ed esclusivamente coloro che hanno compiuto a monte una scelta consapevole e maturata degli studi secondari, riteniamo pertanto necessario orientarli anche in questa importante tappa della loro vita”. Grande successo, infatti, va sempre più riscuotendo lo “Sportello di Orientamento ASTER”, concepito come una formula di orientamento che, prendendosi cura della persona nella sua integralità, riesce a tirar fuori tutto ciò che di singolare ed esclusivo c’è in ciascun ragazzo incanalandolo verso il ciclo di studi che più è rispondente ai suoi desideri, passioni e inclinazioni. Grazie a questo importantissimo strumento – afferma Brighina – sono tantissime le richieste di Colloquio di Orientamento Personalizzato che riusciamo a soddisfare, oltre che direttamente, anche attraverso i nostri canali di videoconferenza on-line. Lo Sportello di Orientamento, così concepito, ha già prodotto tantissime iscrizioni universitarie pienamente consapevoli…questo è l’obiettivo finale al quale punta ASTER attraverso il suo Percorso di Orientamento strutturato in tappe.” E domani e dopodomani spazio alla Fiera della Scuola Media.

(foto di Vincenzo Zaffuto)