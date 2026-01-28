Cosa succede quando un foglio di carta diventa uno spazio di incontro?
Con IMMERSED, l’arte degli origami si trasforma in un’esperienza di espressione, ascolto e connessione, capace di sostenere il benessere e la partecipazione attiva.
Il workshop di origami è pensato come un momento accessibile e inclusivo, attraverso il quale potrai rallentare, concentrarti sul gesto creativo e condividere uno spazio sicuro di relazione.
Vuoi partecipare? Ti aspettiamo
venerdì 6 febbraio 2026 dalle 17.00 alle 19.00
da EPYC – European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona 42, Palermo
Evento gratuito con posti limitati
L’arte degli origami è una pratica giapponese che si basa sulla trasformazione della carta attraverso pieghe precise e intenzionali. Un gesto semplice che invita alla concentrazione, alla pazienza e alla cura, trasformando un foglio piano in una forma tridimensionale unica.
All’interno del workshop IMMERSED, gli origami diventano uno strumento per allenare competenze trasversali, favorire il dialogo interculturale e creare uno spazio di benessere condiviso, dove creatività e relazione si incontrano.
Per maggiori informazioni: giulia.desantis@cesie.org.
Luogo: EPYC-European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona, 42, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Workshop
Data Inizio: 06/02/2026
Data Fine: 06/02/2026
Ora: 17:00
Artista: CESIE ETS
Prezzo: 0.00
Link: https://cesie.org/events/immersed-origami-creativita-benessere/
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook