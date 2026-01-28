Cosa succede quando un foglio di carta diventa uno spazio di incontro?

Con IMMERSED, l’arte degli origami si trasforma in un’esperienza di espressione, ascolto e connessione, capace di sostenere il benessere e la partecipazione attiva.

Il workshop di origami è pensato come un momento accessibile e inclusivo, attraverso il quale potrai rallentare, concentrarti sul gesto creativo e condividere uno spazio sicuro di relazione.





Vuoi partecipare? Ti aspettiamo

venerdì 6 febbraio 2026 dalle 17.00 alle 19.00

da EPYC – European Palermo Youth Centre, via Pignatelli Aragona 42, Palermo

Evento gratuito con posti limitati





L’arte degli origami è una pratica giapponese che si basa sulla trasformazione della carta attraverso pieghe precise e intenzionali. Un gesto semplice che invita alla concentrazione, alla pazienza e alla cura, trasformando un foglio piano in una forma tridimensionale unica.

All’interno del workshop IMMERSED, gli origami diventano uno strumento per allenare competenze trasversali, favorire il dialogo interculturale e creare uno spazio di benessere condiviso, dove creatività e relazione si incontrano.

Per maggiori informazioni: giulia.desantis@cesie.org.

