“Al fine di garantire la continuità del servizio di assistenza specialistica, in favore delle alunne e degli alunni disabili, si è già predisposto un percorso che, non appena approvato il bilancio, potrà consentire di ridefinire velocemente l’adesione dei professionisti coinvolti.

Infatti, in queste ore, nello spirito della fattiva collaborazione e di confronto con le associazioni e i sindacati rappresentativi delle dirigenti dei dirigenti scolastici, si sta lavorando per condividere un percorso di semplificazione per abbattere i tempi di riavvio della prestazione specialistica”.

Lo dichiarano congiuntamente il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessora alla Scuola, Giovanna Marano.

“Con certezza, sarà garantito il servizio, in un’unica soluzione, sino alla fine dell’anno scolastico che è fissata per giorno 11 di giugno p.v., come da calendario scolastico regionale – aggiungono il sindaco Orlando e l’assessore Marano – Pertanto, l’allarme procurato in questi ultimi giorni, sul quale avevamo già lavorato per prevenirlo, motivati come siamo, a garantire i diritti fondamentali come quello allo studio delle alunne e degli alunni più fragili della nostra comunità, può essere decisamente smentito.

Possiamo affermare che se il bilancio fosse approvato già oggi ci troverebbe pronti a garantire la continuità”.