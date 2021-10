Sindaci da tutto il mondo oggi in città

«Ho avuto comunicazione dell’avviso di un’indagine, esaminerò gli atti depositati dalla Procura della Repubblica e per fare massima chiarezza attendo di essere ascoltato dai magistrati titolari delle indagini sul merito e sulle competenze in una materia, peraltro, particolarmente tecnica». Lo dichiara il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dopo l’inchiesta della Procura che lo vede indagato per falso in bilancio comunale.

Sindaci da tutto il mondo oggi in città

La notizia dell’inchiesta su presunti falsi nei bilanci del comune di Palermo, che vede indagato anche il sindaco Leoluca Orlando, arriva nel giorno dell’apertura dei lavori del ‘Global Parliament of Mayors’ che verranno illustrati in una conferenza stampa alle 11 nella sala Diana di Palazzo Sant’Elia con lo stesso Orlando, il presidente del Gpm, Peter Kurz primo cittadino di Mannheim, e il sindaco di Montpellier, Michael Delafosse.

Il summit

Il Global Parliament of Mayors, che si terrà per la prima volta in Italia fino al 23 ottobre a Palazzo Sant’Elia, e che riunisce sindaci da tutto il mondo, è un’associazione, co-fondata dal sindaco Leoluca Orlando e Peter Kurz. Il summit che si svolgerà nel capoluogo siciliano avrà tra i principali obiettivi: riscoprire il ruolo dei Comuni in un’epoca che cambia, affrontare le sfide globali dell’era post-pandemica nel solco del rinnovamento delle città.