A Palermo il sindaco chiude le ville per le festività di Pasqua

Provvedimenti anti covid anche in provincia di Palermo

Sospensioni di mercati e divieti di scampagnate

Provvedimenti anti Covid a Palermo e provincia dalle chiusure di parchi e ville, alle sospensioni di mercati e divieti di scampagnate.

A Palermo ville cittadine chiuse

A Palermo il sindaco Orlando ha comunicato alla cittadinanza che nelle giornate del 3, 4 e 5 aprile 2021 le ville cittadine rimarranno chiuse al pubblico. Il provvedimento è stato adottato in linea con il Decreto Legge 13 marzo 2021 n. 30, in base al quale in quei giorni, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, per contenere il diffondersi del Covid, anche la Regione Sicilia sarà “zona Rossa”, e con l’Ordinanza Sindacale del 26.03.2021, che prevede ulteriori e specifiche misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus, al fine di evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale.

Provvedimenti anche in provincia

A Partinico i commissari hanno voluto porre in essere ulteriori restrizioni con l’obiettivo di frenare la circolazione del virus in occasione delle festività pasquali. A essere stato introdotto il divieto di stazionamento in alcune aree principali della città dove forze dell’ordine e polizia municipale avevano segnalato la presenza di assembramenti. A Monreale, invece, il sindaco ha sospeso il mercato settimanale e il “Mercato del Contadino” della domenica. Il provvedimento ha effetto nei giorni di giovedì 1 aprile 2021 e di domenica 4 aprile. A Monreale vietate anche le scampagnate dal 3 al 5 aprile a Pioppo e San Martino delle Scale e di ogni altra area pubblica del territorio comunale.