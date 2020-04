Oroscopo del Giorno Venerdì 24 Aprile 2020

Epidemia Covid19 in Sicilia, 43 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, in totale 412 guariti e 213 i morti

Trovato per strada con dosi di hashish, arrestato palermitano alla Zisa

Covid19, il settore campeggi in ginocchio "Oltre il 95% di di disdette fino ad ottobre e 15 milioni di perdite"

16:18

L'Ars salva i comuni in dissesto, in Commissione via libera al salva Catania, Giarre, Monreale e tanti altri