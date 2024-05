I due piccoli di 7 e 3 anni in prognosi riservata all’ospedale dai Bambini

Sono gravi le condizioni dei due fratellini ricoverati all’ospedale dei Bambini di Palermo dopo che il padre Daniele Alba di 35 anni li ha accoltellati insieme alla madre nella loro casa Cianciana (Agrigento). La prognosi dei due piccoli di 7 e 3 anni è riservata e si trovano ricoverati in terapia intensiva.

Il fratellino di 7 ieri ha subito due interventi uno al torace che ha interessato un polmone e anche il cuore e uno in neurochirurgia al cervello. La sorellina ha diverse ferite al volto e due molto profonde preoccupano i medici. La bimba, consegnata dopo dall’uomo che si è barricato in casa, ha perso molto sangue. Nelle prossime ore saranno risvegliati per verificare se vi siano dei danni gravi neurologici. “La situazione è in evoluzione – dicono dall’ospedale i medici – al momento non si può dire di più. Si sta facendo di tutto per salvarli”.

La mamma ricoverata ma a Ribera

Anche la mamma dei due bimbi è stata sottoposta a un intervento chirurgico nell’ospedale di Ribera. La prognosi è riservata, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione Daniele Alba, un meccanico con precedenti per violenze in famiglie, avrebbe accoltellato la moglie e il figlio maggiore facendoli uscire di casa, tenendo con sé la figlia più piccola.

È stato un operatore del 118 a convincerlo a consegnare la piccola, dopo essersi avvicinato con un cestello a una finestra dell’abitazione. La bimba era avvolta in una coperta sporca di sangue contenente anche un proiettile, circostanza che ha fatto ipotizzare che l’uomo fosse armato. Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di fare irruzione nell’appartamento.

Chi è l’uomo che ha colpito moglie e figli

L’aggressore si chiama Angelo Alba e la sua furia sarebbe esplosa al culmine di una lite in uno degli appartamenti delle case popolari di via Puccini. Durante la lite la donna, anche se ferita, è riuscita a scappare con uno dei due figli, il più grave. Almeno questa la prima ricostruzione.