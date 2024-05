Orrore a Cianciana. Un trentacinquenne del posto ha accoltellato la moglie e due figli in una della case popolari nei pressi di piazza Puccini. Le notizie sono ancora frammentarie. Secondo quanto ricostruito dal sito grandandoloagrigento.it, la donna è stata trasportata in ambulanza all’ospedale in Sciacca, mentre il bambino di 7 anni in gravi condizioni, è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dei Bambini di Palermo.

Un’altra figlia, una bambina inizialmente rimasta in casa col padre, è stata fatta uscire dall’appartamento con l’utilizzo di una gru appositamente giunta sul posto. Anche lei è stata colpita dalla furia del padre, al viso, ed è anche lei stata trasportata a Palermo con elicottero, nella chirurgia plastica del Civico.

I carabinieri sono sotto casa del trentacinquenne e al momento stanno tentando di far ragionare l’uomo e farlo desistere da qualsiasi intento. (Foto da grandangoloagrigento)

IN AGGIORNAMENTO

