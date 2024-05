Sarah e Critian lottano per la vita a Palermo, la madre ricoverata a Ribera

Sono gravissime le condizioni dei due fratellini, Sarah di tre anni e Cristian di sette, feriti dal padre, Daniele Alba, di 35 anni, nella loro abitazione a Cianciana, nell’Agrigentino, insieme alla madre Anetha, una donna di origini polacche, anche lei ricoverata in ospedale.

Trasferiti in elisoccorso a Palermo

I fratellini sono stati trasferiti in elisoccorso all’ospedale dei bambini di Palermo. LA bimba in questo momento è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: una delle coltellate sferrate al torace dal padre avrebbe infatti sfiorato il cuore. Anche il fratellino è in gravi condizioni.

La mamma ricoverata ma a Ribera

Anche la mamma dei due bimbi in questo momento viene sottoposta a un intervento chirurgico nell’ospedale di Ribera. La prognosi è riservata, ma secondo i medici non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione Daniele Alba, un meccanico con precedenti per violenze in famiglie, avrebbe accoltellato la moglie e il figlio maggiore facendoli uscire di casa, tenendo con sé la figlia più piccola.

È stato un operatore del 118 a convincerlo a consegnare la piccola, dopo essersi avvicinato con un cestello a una finestra dell’abitazione. La bimba era avvolta in una coperta sporca di sangue contenente anche un proiettile, circostanza che ha fatto ipotizzare che l’uomo fosse armato. Le forze dell’ordine stanno valutando l’ipotesi di fare irruzione nell’appartamento.

Chi è l’uomo che ha colpito moglie e figli

L’aggressore si chiama Angelo Alba e la sua furia sarebbe esplosa al culmine di una lite in uno degli appartamenti delle case popolari di via Puccini. Durante la lite la donna, anche se ferita, è riuscita a scappare con uno dei due figli, il più grave. Almeno questa la prima ricostruzione.

La donna, operata all’ospedale di Sciacca, si chiama Anita ma non se ne conosce ancora il cognome, il figlio maschio, il più grave, si chiama Christian mentre la bambina Sarah.

Barricato in casa

L’uomo, dopo i fatti, si è barricato in casa. Per recuperare la bambina sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala accompagnati dalle orze dell’ordine. Sembra che dopo una breve trattativa sia stato lo stesso Alba a consegnare la figlia ferita perché venisse curata.

La lite sarebbe esplosa dopo che è diventato palese l’intenzione, da parte della donna, di separarsi dal marito. Almeno questo secondi i racconti fino ad ora raccolti dagli inquirenti.