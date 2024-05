Il piccolo è stato trasferito al Di Cristina

È fuori pericolo il bambino di 7 anni accoltellato, assieme alla sorellina di 3 anni, dal padre Daniele Alba di 35 anni, nella casa di Cianciana in provincia di Agrigento.

Ieri sera ha lasciato il piccolo, che nei giorni scorsi si era risvegliato raccontando cosa fosse successo, ha lasciato il reparto di terapia intensiva del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale Civico di Palermo ed ha riabbracciato la mamma.

Trasferito all’ospedale Di Cristina

È stato trasferito all’ospedale Di Cristina, dove affronterà la degenza per i postumi dell’intervento chirurgico, e qui ha ritrovato la mamma di origine polacca che lo aspettava, dimessa a sua volta dall’ospedale di Ribera dove era stata ricoverata per le ferite all’addome riportate dopo che il compagno aveva cercato di ucciderla.

Incontro commovente

L’incontro con il figlio più grande, blindatissimo per il rispetto della privacy, è stato commovente anche perché i medici hanno voluto mantenere la sorpresa fino all’ultimo: la mamma è arrivata poco dopo l’ora di pranzo e quando il piccolo l’ha visto è scattato un abbraccio lunghissimo, poi sono scese tantissime lacrime da parte di entrambi. Lacrime liberatorie.

Ora staranno insieme in attesa che si rimargino le cicatrici fisiche e morali vegliando sull’altra vittima della tragedia che a breve dovrà essere operata.

Nei giorni scorsi il risveglio ed i racconti dell’accaduto

Gaetano Buccheri direttore sanitario dell’azienda Civico di Palermo alcuni giorni fa fece il punto sulle condizioni dei due piccoli accoltellati insieme alla moglie dal padre Daniele Alba meccanico di 35 anni a Cianciana in provincia di Agrigento. E disse “Le condizioni del bimbo di sette anni vanno migliorando. E’ stato estubato, si è svegliato e si alimenta da solo. Racconta quello che è successo, ma al momento i medici e i sanitari cercano di farlo distrarre e pensare ad altro. Per gli interventi chirurgici che ha subito la prognosi resta riservata. Più delicate le condizioni della sorellina di 3 anni. Anche lei di tanto in tanto si sveglia, non ha apparentemente problemi neurologici, ma continuiamo a tenerla sedata per eseguire alcuni esami in attesa che i parametri vitali si ristabiliscano completamente. La bambina è piccola e tutti gli esami vanno fatti in sedazione. E’ controllata minuto per minuto. Al momento la prudenza per tutte e due è massima”.

Ed ha continuato: “Si il piccolo cerca di raccontare quello che ha visto e quello che ha subito, ma ancora è troppo presto – aggiunge il direttore sanitario – deve affrontare un post operatorio molto complesso. A distanza di 48 ore le condizioni del bambino sono buone. Anche i parametri della bambina vanno migliorando. E’ chiaro che per bambini così piccoli non possono dare garanzie perché si potrebbero scompensare. Ancora è troppo presto”.