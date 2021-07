dalle 21 alle 24

L’Orto Botanico di Palermo si illumina del primo percorso naturalistico, multimediale e immersivo mai realizzato in Italia

Per due mesi, dall’1 luglio al 31 agosto, ci si potrà immergere nell’istallazione multimediale interattiva Anima mundi

Un percorso notturno, dalle 21 alle 24, ideato esclusivamente per il giardino botanico, luogo votato alla conservazione e alla salvaguardia della biodiversità, temi centrali del progetto multimediale.

La bellezza prorompente della natura diventa protagonista assoluta e indiscussa di Anima Mundi, il percorso interattivo presentato in anteprima lo scorso 30 giugno tra i viali dell’ Orto Botanico di Palermo e aperto al pubblico da oggi, 1 luglio fino al 31 agosto.

Un percorso ricco di animazioni e scenografie uniche

Un itinerario innovativo, il primo evento in Italia Human Environment Centred – in cui l’ambiente e l’uomo entrano in relazione stretta e reciproca divenendo l’uno parte integrante dell’altro. Il percorso, lungo circa 700 metri della durata di 45/60 minuti circa, è infatti, costellato di animazioni, scenografie, ologrammi e proiezioni con illuminazioni artistiche che popoleranno il parco di giochi, esperienze e visioni dedicate ad un pubblico di tutte le età.

La ricchezza dell’Orto investita dalla luce

Le varietà botaniche, identità d’interi paesi, ospitate dall’Orto Botanico vengono vestite di luce, reinventate e colorate dalle proiezioni multimediali dei giovani artisti dell’hi-tech di Odd Agency, produttrice dell’evento in collaborazione con SiMuA-Unipa, Orto Botanico-Università degli Studi di Palermo e CoopCulture. Anima Mundi rappresenta in pieno il concetto platonico dell’anima universale, dell’anima del mondo, oggi perduta e mai come oggi da ritrovare, conferendo alla natura una presenza spirituale. Con la complicità della tecnologia, per la prima volta quello con la natura sembra un connubio non solo possibile ma anche ben riuscito e rispettoso di una coesistenza equilibrata che valorizza l’armonia della mente e dello spirito umani con lo spazio circostante.

Emozioni e museo insieme

Questo fa di Anima mundi un percorso dall’alto valore educativo e didattico, con l’obiettivo di unire la parte esperienziale alla componente informativa e museale: la narrazione è infatti costruita per far entrare in empatia i visitatori con le creature di luce protagoniste del racconto, minacciate dalle conseguenze del global warming e del cambiamento climatico. I visitatori che potranno interagire con la storia che viene raccontata, diventano anch’essi protagonisti del cambiamento di cui acquisiscono consapevolezza scoprendo aspetti nascosti dell’orto, collaborando per cambiare le cose. “Siamo felici di dare inizio ad un evento che è riuscito a creare una perfetta coesione e sinergia tra la tecnologia e la natura con l’auspicio che possa verificarsi anche nella realtà grazie alla sempre crescente consapevolezza della responsabilità che investe ì singoli nella creazione di attività sempre meno impattanti e dannose per l’ambiente” ha commentato Paolo Inglese, direttore del sistema museale dell’Ateneo di Palermo in occasione dell’anteprima stampa.

Dalla Sicilia al resto del mondo

“Ripartiamo dalla natura. La biodiversità, il clima, l’energia, le connessioni, la necessità e l’urgenza di ripensare il modo in cui l’uomo interviene sul mondo che abita sono le parole d’ordine di Anima Mundi” Domande universali che noi cerchiamo di indagare a modo nostro. Questo progetto parte dalla Sicilia ma si apre al mondo, pensato per una fruizione dei giardini botanici d’Italia attraverso un concept scalabile e condivisibile per un pubblico eterogeneo. Uniamo le persone e facciamo venir fuori lo spirito dei luoghi: dopo i progetti Exstasis ed Earth, con Anima mundi, continuiamo così il nostro percorso di indagine della spiritualità universale che lega la bellezza di arte e natura”, ha continuato il team di Odd Agency.

Durata percorso:

Anima Mundi – A Midsummer Light’s Experience si svolgerà all’Orto Botanico di Palermo dall’1 luglio al 31 agosto. Dal martedì alla domenica, dalle 21 alle 24, per gruppi da 80 persone alla volta. Il percorso si sviluppa per 700 metri all’interno dell’Orto e ha una durata di 45/60 minuti.

Biglietti

Il costo è di 14 euro, riduzioni per studenti e giovani under18, pacchetti per nuclei familiari e gruppi. Gratuità per i bambini entro i cinque anni. Ridotto per persone diversamente abili, gratuito per gli accompagnatori.

Per info e ticket:https://www.animamundi2021.it/