la denuncia del deputato del M5s aldo penna

Negli ospedali siciliani spesso regnano incontrastati caos e disorganizzazione. E a farne le spese sono i degenti.

Accade, come denuncia il deputato del M5S Aldo Penna, nella sala di attesa del reparto Maternità dell’ospedale Cervello di Palermo, “un esempio di come pazienti e parenti de pazienti siano l’ultima preoccupazione di questa struttura sanitaria: poche sedie, scomode, pareti imbrattate, comunicazione con la sala operazione e la sala degenza affidata alla guardia giurata di turno che naturalmente non sa nulla, e quando risponde spesso è scortese”.

“Per questo reparto e per questo ospedale – conclude Penna – chiederemo un’ispezione sanitaria d’urgenza per accertare i motivi di questo servizio estremamente carente e scoprirne le cause e porvi rimedio…”.