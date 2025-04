La Sicilia punta sull’intelligenza artificiale come leva strategica per lo sviluppo economico e l’innovazione. Nasce l’Osservatorio regionale sull’Intelligenza Artificiale (OS-AI), con sede presso l’assessorato alle Attività produttive, per sostenere le imprese locali nell’adozione di tecnologie avanzate e affrontare con metodo le sfide della trasformazione digitale.

Ad annunciarlo è stato oggi l’assessore Edy Tamajo, durante il convegno “Sicilia laboratorio di sviluppo economico: risultati e prospettive”, tenutosi all’università Lumsa di Palermo.

“L’intelligenza artificiale non è una minaccia da temere, ma una risorsa da governare. Vogliamo che la Sicilia sia protagonista di questa transizione epocale, affiancando le imprese con strumenti concreti e competenze d’eccellenza – ha dichiarato Tamajo –. L’Osservatorio OS-AI sarà un punto di riferimento strategico per leggere i cambiamenti, guidare le scelte politiche e valorizzare il capitale scientifico e imprenditoriale della nostra regione”.

L’Osservatorio si configurerà come una struttura tecnico-scientifica permanente, pensata per creare sinergie tra istituzioni, università e imprese. Il progetto coinvolgerà esperti di diversa estrazione disciplinare, con l’obiettivo di fornire supporto alla programmazione regionale e individuare fabbisogni formativi, opportunità tecnologiche e settori strategici su cui puntare.

La governance dell’iniziativa sarà condivisa con il direttore generale del dipartimento Attività produttive, Dario Cartabellotta, per assicurare un collegamento costante con il tessuto produttivo dell’Isola. In questo modo, l’Osservatorio OS-AI potrà agire come ponte tra la ricerca e il mondo imprenditoriale, facilitando il trasferimento tecnologico e l’adozione di soluzioni digitali concrete. Saranno promossi anche momenti di confronto pubblico, tavoli tematici e collaborazioni con centri di eccellenza nazionali e internazionali.

“Questa iniziativa rappresenta un passaggio strategico per radicare in Sicilia una cultura dell’innovazione diffusa, inclusiva e sostenibile – ha concluso Tamajo –. Stiamo gettando le basi di una politica industriale orientata alla conoscenza, alla crescita e alla innovazione”.

Con OS-AI, la Regione Siciliana prova dunque a non restare indietro nella corsa globale all’innovazione, proponendosi come terreno fertile per lo sviluppo di competenze e tecnologie che guardano al futuro.