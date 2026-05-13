Il 15 maggio 2026 segna una data storica per l’isola: l’ottantesimo anniversario della promulgazione dello Statuto Siciliano. Per celebrare questa ricorrenza, il Dipartimento di scienze politiche e delle relazioni internazionali (Dems) dell’università degli studi di Palermo ha organizzato un importante seminario di studi intitolato “L’Autonomia finanziaria della Regione Siciliana”.

L’incontro si terrà dalle ore 9.30 alle 12.30 presso l’aula magna “Paolo Borsellino”, ponendosi come un momento di riflessione cruciale su uno dei pilastri dell’autonomia speciale.

Istituzioni a confronto nell’aula magna Paolo Borsellino

L’iniziativa si aprirà con i saluti istituzionali delle massime cariche accademiche e regionali. Saranno presenti il magnifico rettore dell’ateneo palermitano, Massimo Midiri, il direttore del dipartimento Dems, Costantino Visconti, e il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. La loro partecipazione sottolinea l’importanza del dialogo tra il mondo della formazione e le istituzioni di governo, in un periodo in cui il dibattito sul regionalismo differenziato e sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni è tornato prepotentemente al centro dell’agenda politica nazionale.

Analisi giuridica tra storia e prospettive future

Il cuore del seminario sarà dedicato a un approfondito confronto tecnico tra esperti del settore. Il dibattito verrà introdotto da Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo e pubblico. A seguire, si alterneranno le relazioni dei professori Angelo Cuva, Giorgio Mocavini, Antonio Perrone e della professoressa Maria Concetta Parlato. Gli interventi verteranno sull’evoluzione storica delle norme statutarie, l’attuale assetto della fiscalità di sviluppo e le possibili traiettorie evolutive dell’ordinamento finanziario regionale, offrendo una visione d’insieme su un tema tanto qualificante quanto complesso.

Un dibattito aperto alla comunità e agli operatori

I lavori, moderati dal direttore del quotidiano La Sicilia, Antonello Piraneo, non sono rivolti soltanto alla comunità universitaria. Il seminario punta a coinvolgere operatori del diritto, rappresentanti delle istituzioni, forze politiche, organizzazioni sindacali e imprenditoriali. L’obiettivo è fornire strumenti conoscitivi validi per comprendere i fondamenti dell’ordinamento siciliano in una fase di trasformazione dei rapporti fiscali, garantendo un’analisi rigorosa su una prerogativa che definisce l’identità stessa della Regione Speciale.