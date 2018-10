impegnati da domani

Da domani otto operai forestali del distretto 4 lavoreranno al comune di Cerda in base ad un accordo che si è avuto tra l’amministrazione comunale e l’Azienda Foreste di Palermo.

Gli operai si occuperanno di lavori inerenti il decespugliamento e rimozioni di vecchi alberi,la pulizia del verde pubblico nelle aree adibite per una manutenzione vera e reale visto che, come in tanti altri comuni del territorio non si ha la disponibilità di avere all’interno dell’organico gente adibita a tale mansione.

Soddisfatto il sindaco Salvatore Geraci che ringrazia giustamente l’Azienda per la disponibilità data sin da subito e chiarisce che i lavoratori avranno totale disponibilità se avranno bisogno di benzina o quant’altro possa portare giovamento al bene comune.

Anche in altri comuni si stanno e si sono effettuati tali lavori come a Termini Imerese, sistema utile per il bene della collettività che vede i propri parchi e villette ripresi da manutenzione che spesso manca e non viene espletata per vari fattori, in primis le difficoltà economiche e i bilanci dei singoli comuni a cui manca sempre la liquidità per effettuare tali lavori.