Gli agenti della polizia penitenziaria del carcere Lorusso di Pagliarelli hanno arrestato un uomo di 68 anni che ha cercato di consegnare hashish e crack al figlio di 38 anni recluso.







Il padre aveva chiesto di potere incontrare il figlio per un colloquio. L’atteggiamento del genitore è apparso subito molto sospetto e guardingo. Gli agenti della polizia penitenziaria coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo non lo hanno perso di vista. E così hanno notato il passaggio fulmineo del panetto di droga dalla tasca della tuta al recluso.

Il colloquio è stato interrotto e nel corso della perquisizione è stato trovato l’involucro con la droga. Oltre al panetto di hashish da centro grammi c’erano anche alcune dosi di crack. Il padre è stato condotto ai domiciliari in attesa della convalida. Mentre il figlio detenuto è stato denunciato.