Intervento a Cerda dei carabinieri della compagnia di Termini

I carabinieri hanno arrestato Gaetano e Ignazio Piraino, rispettivamente di 54 e 25 anni, padre e figlio a Cerda (Pa) accusati coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

el corso di una perquisizione in un terreno di loro proprietà i militari hanno trovato circa 400 grammi di marijuana e oltre 100 grammi di hashish. Nell’appezzamento c’erano anche 80 piante di cannabis.

I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno sequestrato insieme alla droga anche materiale per la coltivazione e per il confezionamento. In casa custoditi in due cofanetti sono stati trovati 18.000 euro in banconote di vario taglio.

Il gip di Termini Imerese ha convalidato l’arresto e disposto per entrambi i domiciliari con braccialetto elettronico.

La droga sequestrata, che nel mercato al dettaglio avrebbe fruttato fino a 10.000 euro, verrà campionata e sottoposta ai rituali accertamenti qualitativi e quantitativi dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale.