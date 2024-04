Anello: "Lavori al Palazzetto dello Sport finiti entro giugno 2026"

Grande fermento sul futuro del Palazzetto dello Sport di Palermo. Recentemente, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando ha annunciato la pubblicazione del bando per assegnare i lavori sulla struttura di Fondo Patti. L’iter si chiuderà a fine maggio. Dopodiché seguirà la procedura di affidamento e l’esecuzione dei lavori, i quali dovrebbero durare circa un anno e mezzo. L’impianto sportivo, chiuso dal 2008, potrebbe finalmente rivedere la luce. La domanda adesso è una: la città quando potrà tornare a godere effettivamente del Palazzetto dello Sport? Oggi è arrivata una prima risposta.

Anello: “Lavori al Palazzetto dello Sport finiti entro giugno 2026”

A fornirla è stato l’assessore allo Sport Alessandro Anello, intervenuto questa mattina ad un evento a Villa Niscemi. “In sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici è stato completato il bando per assegnare i lavori. Le opere dovrebbero terminare entro la fine di giugno 2026. Finalmente potremo rivedere il Palazzetto dello Sport operativo, con 3800 posti a sedere e che abbiamo già intenzione di valorizzare al massimo”.

Il futuro degli eventi sportivi al parco della Favorita

L’esponente della Lega ha poi parlato del futuro a sfondo sportivo del parco della Favorita. Il polmone verde della città è stato interessato di recente da alcuni eventi podistici e ciclistici. Alcuni di questi hanno scatenato una serie di polemiche fra i cittadini della settima Circoscrizione. “Certamente il parco della Favorita è molto importante per noi e per tutta la città. Stiamo lavorando per una riqualificazione complessiva. Sappiamo bene che all’interno della Favorita ci sono impianti che noi vogliamo valorizzare, come ad esempio la struttura equestre e i campi Malvagno. Stiamo ragionando insieme alla Federazione Rugby per farlo diventare centro federale“. E sul caso apertosi per la presenza di rifiuti nel parco, precisa. “Su quel fronte stiamo lavorando. Stiamo cercando di risolvere il problema dei rifiuti al meglio delle nostre possibilità. Non è semplice ma ce la stiamo mettendo tutta”.