La facciata del Palazzo Reale di Palermo illuminata di rosso ha chiuso ieri sera, mercoledì 25 novembre, una lunga giornata di mobilitazione in tutta la Sicilia per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un gesto simbolico promosso dalla Fondazione Federico II, presieduta da Gaetano Galvagno, per ribadire che il contrasto agli abusi non può esaurirsi in una sola ricorrenza ma richiede un impegno quotidiano fondato su cultura, educazione e responsabilità collettiva, affinché rispetto, libertà e dignità restino diritti inviolabili per ogni donna.

Le luci sui monumenti e sulle stazioni ferroviarie

L’illuminazione di Palazzo Reale si è affiancata a quella delle stazioni ferroviarie di Palermo Notarbartolo e Agrigento Centrale, tinte di rosso dal Gruppo FS nell’ambito di una campagna nazionale accompagnata da una guida realizzata con Fondazione Libellula per aiutare pendolari e viaggiatori a riconoscere anche i segnali meno evidenti della violenza, come il controllo economico o digitale.

Le istituzioni: l’appello di Schifani, le scuole e i protocolli

Sul fronte istituzionale, la giornata di ieri è stata segnata dall’intervento del presidente della Regione, Renato Schifani, che ha chiesto al Parlamento e al governo nazionale di estendere a tutta Italia la legge siciliana che garantisce opportunità di lavoro — anche con effetto retroattivo — ai figli delle vittime di femminicidio, le cui prime assunzioni nell’Isola sono già state avviate.

Sempre sul piano normativo ed educativo, all’Istituto comprensivo “Sara Campanella” di Palermo ha preso il via il progetto triennale “In nome di Sara. Dalla Memoria al Futuro”. Nata da una legge regionale promossa dalla deputata Marianna Caronia e finanziata con 50 mila euro l’anno fino al 2028, l’iniziativa porterà nelle scuole e negli atenei siciliani percorsi di formazione e prevenzione nel ricordo della studentessa di Misilmeri uccisa a Messina nel marzo 2025.



Segnali concreti sono arrivati anche dagli enti locali e dai centri di recupero: il Comune di Palermo e l’Organismo di Conciliazione Concordia et Ius hanno siglato un protocollo triennale a costo zero — che anticipa la direttiva europea 2024/1385 — per prevenire le molestie nei luoghi di lavoro con formazione obbligatoria, sportelli dedicati e divieto assoluto di mediazione nei casi di violenza. Da Catania, invece, il Centro per Uomini Autori di Violenza “Il Primo Passo” ha diffuso i dati dell’ultimo anno, registrando un aumento del 30% delle richieste di presa in carico da parte di uomini che avviano percorsi per interrompere comportamenti maltrattanti.

La piazza: il corteo di “Non Una di Meno” verso Roma

Accanto alle iniziative delle istituzioni, degli atenei e dei sindacati (con il presidio della Cgil davanti alla Prefettura di Palermo), il pomeriggio di ieri ha visto scendere in strada la mobilitazione dal basso. A Palermo il corteo organizzato dalla rete “Non Una di Meno” — nel decennale dalla nascita del movimento — ha attraversato le vie del centro dietro lo striscione “Rivendichiamo futuro”. Attivisti, studenti, centri antiviolenza e associazioni hanno richiamato i 76 femminicidi registrati dall’Osservatorio nazionale dall’inizio dell’anno, criticando le politiche del governo centrale su welfare, sanità e sicurezza e rilanciando l’appuntamento verso la manifestazione nazionale di sabato 28 novembre a Roma.