Hanno tentato di rubare una moto. È arrivata la segnalazione alla sala operativa della polizia. Poi l’inseguimento e lo schianto frontale con la polizia. Poco dopo la folla che è scesa in strada per aiutare due ragazzi a scappare.

La vicenda nel centro di Palermo

È quanto successo ieri pomeriggio tra piazza San Domenico e via Giovanni Meli dove gli agenti, dopo l’incidente, sono riusciti a bloccare e arrestare due ragazzi poco più che ventenni che adesso dovranno rispondere dei reati di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.

La segnalazione alla sala operativa

Alla centrale operativa è arrivata la segnalazione del furto di una moto, una Benelli Trk 500, parcheggiata nella zona di via Magnisi. Durante le ricerche gli equipaggi della questura hanno trovato il mezzo rubato e quattro persone sospette a bordo di due scooter che, alla vista delle volanti e delle “Nibbio”, le pattuglie in moto, hanno tentato la fuga lungo le vie del centro storico.

L’intervento delle forze dell’ordine

L’area è stata circoscritta. Nel corso dell’inseguimento due dei ricercati sono riusciti a scappare mentre altri due sono stati fermati dopo lo scontro frontale con le moto della polizia in via Giovanni Meli. Durante l’intervento dalle abitazioni vicine della Vucciria sono arrivate decine di persone che hanno provato a ostacolare i poliziotti.

Due agenti feriti

Due gli agenti feriti, uno dei quali è andato in ospedale Policlinico per farsi refertare i traumi riportati a causa dell’incidente. La moto rubata è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario ma sono in corso ulteriori indagini per risalire all’identità dei complici fuggiti.