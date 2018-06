Ricoverato al Buccheri La Ferla

Un giovane di 36 anni palermitano R.A. si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla di Palermo con una ferita d’arma da taglio all’addome.

E’ stata la stessa vittima dell’aggressione a salire in macchina, una Fiat Panda e con un’asciugamani posata sulla ferita a guidare fino all’ospedale.

Una volta in ospedale i medici hanno chiamato i carabinieri della compagnia di piazza Verdi che del Radiomobile che indagano sul ferimento. Il ferito in questo momento si trova in sala operatoria.