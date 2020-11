Palermitano ferito con il collo di una bottiglia in piazza Giulio Cesare (VIDEO) (FOTO)

Bufera spot Lamborghini a Palermo, femministe scrivono a Letizia Battaglia, “E’ violenza sulle donne”

Non si placano le polemiche sugli scatti realizzati a Palermo da Letizia Battaglia per una campagna pubblicitaria di Lamborghini e che ritraggono delle bambine. La lettera di Non Una Di Meno Palermo alla fotografa conosciuta in tutto il mondo.

..