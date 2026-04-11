Domenica 12 aprile, dalle ore 10 alle 12, al Parco della Salute “Livia Morello” al Foro Italico, si terrà un infopoint informativo aperto alla cittadinanza nell’ambito della campagna nazionale NONSCUOTERLO! Iniziativa promossa da Terres des Hommes e da SIMEUP (Società Italiana di Medicina di Emergenza Urgenza Pediatrica) con la collaborazione della FIMP (federazione Italiana Medici Pediatri) e dell’ANPAS.





Pediatri ospedalieri SIMEUP, pediatri di famiglia FIMP e volontari ANPAS saranno presenti per offrire informazioni e strumenti pratici per la prevenzione della Sindrome del Bambino Scosso, una condizione grave, mortale in 1 caso su 4, ma evitabile.





Evento gratuito.





Info:





https://www.nonscuoterlo.it

Luogo: Parco della Salute Livia Morello, Foro Italico Umberto I, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 10:00

Artista: pediatri SIMEUP Arnas e Pediatri di famiglia e volontari ANPAS

Prezzo: 0.00

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