A Napoli, Roma e Firenze gli incrementi maggiori

Secondo le analisi dell’ufficio studi Gruppo Tecnocasa, nella prima parte del 2025 nelle grandi città i prezzi dei box sono in aumento del 2%, i posti auto dell’1,2%. In particolare la variazione percentuale dei prezzi nel primo semestre 2025 rispetto al secondo semestre 2024, fa registrare un aumento dei prezzi di box e posti auto rispettivamente dello +1,7 % e 0% a Bari, Bologna +1,4% e +1,4%, Firenze +2,7% e +2,1%, Genova – 0,2% e -3,7%, Milano +2,2% e +2,3%, Napoli +3,3% e +2,3%, Palermo +2,2% +0,5%, Roma +2,7% +2,6%, Torino +2,5% e +2,2% Verona +1,2% e +1,8%.

I dati relativi alle operazioni realizzate dalle agenzie affiliate del Gruppo Tecnocasa, nel primo semestre 2025, confermano che il 77,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 22,9% la locazione.

Le motivazioni dell’acquisto

Nella maggioranza dei casi chi acquista un box lo fa per utilizzarlo (58,3%), ma c’è una discreta percentuale (41,7%) che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione. La maggioranza di chi acquista un box ha un’età compresa tra 45 e 64 anni. Il 73,0% degli acquirenti è rappresentato da famiglie. Chi acquista per uso personale il box lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze (entro i 500 metri). Negli ultimi tempi si ricercano tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica. Importante che ci sia il sufficiente spazio di manovra. In particolare, nei palazzi storici è difficile trovare box di dimensioni adatte e per questo motivo quando possibile si realizza un cambio d’uso dei locali commerciali non più utilizzati.

Palermo, cosa sta succedendo ai prezzi

I dati più recenti mostrano che i prezzi di box e posti auto a Palermo sono effettivamente aumentati, sia in affitto che in vendita. Dalle ricerche più recenti emerge che i box in affitto in zona Libertà arrivano anche a 300–350 euro al mese per 18–45 m², spesso con saracinesca automatica e buone dotazioni. In quartieri semicentrali come Uditore, De Gasperi, Passo di Rigano, i box da 20–25 m² si collocano tra 170 e 230 euro. Su portali generalisti come Subito, l’offerta è ampia ma i prezzi medi risultano più alti rispetto a un paio d’anni fa: molti box tra 180 e 300 euro, con punte superiori nelle zone più richieste. Anche Idealista conferma valori simili: box da 20 m² in zona Statua/Resuttana a 180 euro, mentre soluzioni più grandi o centrali superano i 280–350 euro.

Le cause dell’aumento

Le cause più probabili, osservando il mercato locale, sono la carenza di parcheggi nelle zone centrali e semicentrali, l’aumento della domanda da parte di residenti che acquistano auto più grandi o elettriche e cercano spazi sicuri, le ristrutturazioni e i nuovi complessi residenziali che includono box moderni, spesso più costosi e l’uso dei box come deposito, che amplia la platea degli interessati. Il box sta diventando un bene “premium” a Palermo, soprattutto nei quartieri Libertà, Politeama, Notarbartolo, Statua, De Gasperi. Le zone periferiche restano più accessibili, ma anche lì i prezzi sono meno bassi rispetto al passato.