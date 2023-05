I temi della trentesima puntata

Il Palermo continua a non vincere ma paradossalmente si avvicina alla zona play off nonostante l’ennesimo pareggio deludente. A Como si è rivista la solita squadra che gioca benino per un tempo passa in vantaggio ma poi subisce la rimonta e si blocca.

Un atteggiamento che non piace ai tifosi che dopo il pari al Sinigaglia di ieri parlano di ennesima occasione sprecata.

Ma gli appassionati si dividono perché la zona play off dista appena una lunghezza. Questo grazie al caos della serie B che vede ben 8 squadre racchiuse in appena tre punti. A tre giornate dalla fine tutto può succedere.

Questi ed altri gli argomenti della trentesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati andata in onda martedì 2 maggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Appassionati divisi ed è sempre il tecnico Eugenio Corini l’oggetto del contendere. Il tecnico è bersaglio delle rimostranze dei tifosi. E la ultime prestazioni hanno aumentato il malcontento della tifoseria.

La squadra è spenta ma le altre non corrono

Poche luci. Inutile girarci intorno. In studio si parla di una squadra spenta. La sola vittoria col Modena nelle ultime 12 partite ed il fatto che la squadra sia ai margini dei play off però testimonia quanto il campionato cadetto sia estremamente equilibrato e che molte altre formazioni vivano un periodo similare a quello dei rosanero.

Il dibattito in studio se sia stata una stagione fallimentare o meno. Ma in pratica tutti concordano sul fatto che l’obiettivo posto dalla società è stato raggiunto e che si possa, anzi, si debba, guardare al futuro.

Verre e Tutino in ombra

Le critiche però vanno anche su due pezzi grossi del mercato inveranle. Valerio Verre e Gennaro Tutino non hanno inciso più di tanto. Se non a sprazzi. E nelle ultime giornate, soprattutto dopo la pausa, e da inizio aprile, ben poche le luci e tante le ombre.

Buttaro e Sala promossi

La lieta sorpresa di Como, invece, è stata quella della coppia di esterni formata da Buttaro e Sala. La strana coppia. Buttaro ha segnato la rete del vantaggio con Sala che ha corso tantissimo e produttivamente sulla fascia sinistra.

Nondimeno Sala era stato il marcatore nella sfida col Benevento. Per lui si conferma il buon momento.