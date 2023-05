I temi della trentesima puntata

Un nuovo pareggio per il Palermo. A Como finisce 1-1. Come nel turno precedente con il Benevento. Stesso risultato, stessa dinamica. Rosanero avanti in avvio, poi qualche fiammata senza però trovare il graffio vincente e pareggio degli avversari. Poi il buio. Probabilmente la paura di osare.

La squadra di Eugenio Corini continua nel suo periodo buio: una vittoria nelle ultime dodici partite e continua la sua saga delle occasioni perdute.

Questo ed altri gli argomenti nella ventinovesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda martedì 2 maggio alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Eppure la zona play off si avvicina

Tuttavia, nonostante un ruolino di marcia a dir poco sconfortante con 11 punti nelle ultime 12 partite, i rosanero rimangono ancora vicini alla zona play off. Anzi, l’ottavo ed il settimo posto distano adesso una sola lunghezza benché il numero delle pretendenti sia aumentato. E’ l’effetto di una classifica cortissima: davanti Pisa e Reggina perdono, dietro l’Ascoli vince e le aggancia superando il Palermo che però rimane ancora li.

Corini continua a crederci

Nel dopo partita con il Como il tecnico rosanero ha detto di crederci. E che nelle ultime tre partite si potrebbe creare qualche cosa di interessante.

Di certo c’è un finale thrilling ma il Palermo se vuole ambire ai play off deve tornare a vincere.

La mossa Buttaro ed il suo primo gol tra i professionisti

Tra le poche note positive della trasferta di Como è sicuramente il primo gol tra i professionisti di Buttaro. I gol sarebbero potuti essere almeno due se in avvio Gomis non avesse sventato un suo colpo di testa a botta sicura da distanza ravvicinata. Complessivamente una prestazione decisamente positiva per un giocatore che è sembrato quasi rivitalizzato.

Ma il centrocampo e l’attacco rimangono al buio

Rimane il buio a centrocampo ed in avanti. Non ci sono stati progressi di gioco e nel secondo tempo la partita è andata via stancamente con pochissime emozioni ed ancor meno azioni da gol da parte di Brunori e compagni. Idee poche, luce praticamente nulla.

Ed i cambi che a molti sono sembrati tardivi da parte di Corini non hanno migliorato la situazione.

Nel mirino la Spal

Non c’è però tempo di recriminare. Il Palermo deve prepararsi per la partita con la Spal, prossimo avversario dei rosa per la partita di sabato 6 maggio. Sarà la penultima partita al Barbera, la terzultima del campionato. Che tipo di partita aspettarsi? E che tipo di finale di stagione ci si può aspettare?