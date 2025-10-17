Battisti: "Un esempio virtuoso di sostenibilità"

Lo scalo palermitano punta sulla sostenibilità. Da oggi sono finalmente attivi sette distributori di acqua refrigerata gratuita, distribuiti strategicamente all’interno del terminal.

Un gesto semplice, ma dal forte impatto ambientale. Le fontanelle sono state installate sia nell’area land side (prima dei controlli di sicurezza) che in air side (dopo i controlli), permettendo così a passeggeri e operatori aeroportuali di ricaricare gratuitamente borracce e bottiglie riutilizzabili. Un’azione concreta contro l’uso della plastica monouso.

Nel dettaglio, le postazioni sono così suddivise:

Area air side (con possibilità di riempire bottiglie e borracce):

Terzo livello, gate imbarco A19

Secondo livello, di fronte ai gate B5/B6

Sala imbarchi extra Schengen

Sala riconsegna bagagli

Area land side (fontanelle):

Zona check-in A

Terzo livello, area prima dei controlli di sicurezza (zona bagni/farmacia)

Piano arrivi, zona ascensori

“Un aeroporto può essere anche modello ambientale”

Il progetto, promosso da Gesap, società di gestione dell’aeroporto, è stato illustrato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, che ha sottolineato il valore simbolico e pratico di questo intervento: “Quando pensiamo al futuro del trasporto, in generale e in quello aereo in particolare, la parola chiave è una sola: sostenibilità. Non come semplice obiettivo, ma come pilastro strategico su cui costruire ogni scelta, ogni innovazione, ogni esperienza di viaggio – ha dichiarato Gianfranco Battisti, amministratore delegato di Gesap”.

“All’aeroporto Internazionale Falcone Borsellino di Palermo abbiamo scelto di trasformare questa visione in azioni concrete. In pochissimo tempo abbiamo installato sette erogatori d’acqua refrigerata in tutto il terminal, diventando uno dei pochi scali italiani a offrire gratuitamente acqua potabile ai passeggeri dopo i controlli di sicurezza. Un gesto che racconta molto più di quanto sembri: ridurre l’impatto ambientale, promuovere comportamenti responsabili, migliorare l’esperienza dei nostri ospiti – ha proseguito Battisti – Oggi lo scalo di Palermo è citato dai principali quotidiani nazionali come esempio virtuoso di questa nuova cultura aeroportuale, sostenuta da Assaeroporti, che guarda con lungimiranza al futuro del settore. Un riconoscimento – ha concluso l’amministratore delegato di Gesap – che ci incoraggia a proseguire su questa rotta, con la convinzione che un aeroporto possa essere, al tempo stesso, motore economico e modello ambientale”.

Con questa iniziativa, lo scalo palermitano non solo migliora l’esperienza dei viaggiatori, ma si posiziona tra i protagonisti italiani del cambiamento culturale e ambientale nel mondo del trasporto aereo.