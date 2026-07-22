Un progetto di teatro narrativo multimediale ideato e diretto da Sara Cappello. Dal 27 luglio al 3 agosto 2026, al Teatro Cantunera di Palermo (piazza Monte Santa Rosalia 12) si terrà la rassegna “Velluto e Sale – Tra le rotte dei Florio e i canti del mare”.

La rassegna, realizzata con un contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, ad ingresso libero, è formata da tre eventi: due spettacoli e una mostra con degustazione finale di Marsala Florio, pensati per valorizzare il patrimonio identitario dell’isola e intercettare il pubblico turistico internazionale.





La manifestazione, viaggio sonoro tra arte e memoria, si aprirà con la mostra “L’isola dei segni – percorso visivo tra le tele dei cantastorie e i pupi di legno” visitabile dal 27 luglio al 3 agosto 2026, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00 all’interno del Teatro Cantunera, uno spazio simbolo della scena contemporanea e popolare palermitana. L’esposizione propone un percorso immersivo nei cartelloni d’autore e la presenza dei pupi tradizionali, permettendo di apprezzare da vicino la maestria dei pittori di scena e anche la presenza di strumenti musicali della tradizione, come il friscalettu, lo scacciapensieri, l’antico oboe e i tamburi, offrendo momenti di interazione e performance dimostrative per i turisti e i visitatori.

Venerdì 31 luglio alle ore 21.00 lo spettacolo “L’impero dei Leoni – l’epopea dei Florio tra spezie, seta e ambizione” che celebra la leggendaria ascesa della famiglia Florio nella Palermo cosmopolita di fine Ottocento, rievocando l’atmosfera operosa delle tonnare e lo sfarzo dei “Leoni di Sicilia” con l’utilizzo di pupi in stile Liberty, che per la prima volta abbandonano le armature dei paladini per vestire i raffinati panni di Donna Franca Florio e dell’architetto Basile. La scena è dominata da un cartellone dipinto d’autore che funge da scenografia mobile che evoca le architetture monumentali dell’epoca e i simboli floreali dell’art nouveau.





Le musiche di Toni Greco e l’intervento di Fulvio Cama, che narra le origini calabresi della famiglia a Bagnara Calabra, accompagnano lo storytelling emozionale della Cantora Sara Cappello.

A fine spettacolo sarà offerta una degustazione di Marsala Florio.

La rassegna si concluderà sabato 1 agosto alle ore 21.00 con lo spettacolo “Bluoltremare – viaggio sonoro tra tonnare, rotte e leggende marine”.





Una rievocazione del patrimonio immateriale in chiave contemporanea, un’opera di teatro-canzone di straordinaria forza evocativa dedicata al Mediterraneo, ai pescatori e ai naviganti. La narrazione orale di Sara Cappello e i canti marinareschi di Fulvio Cama guidano lo spettatore lungo le rotte del corallo e del sale, tra leggende e canti del mare, personaggi mitici, incontri ravvicinati con creature fiabesche, sirene e pesci fatati, rievocando i ritmi ossessivi delle mattanze e i canti di fatica delle ciurme (cialome) attraverso l’uso di strumenti etnici, chitarre e percussioni dei tamburi a cornice.

Attraverso linguaggi performativi contemporanei, l’iniziativa supera ogni barriera culturale offrendo un incontro autentico con la memoria siciliana. Questa narrazione trasforma la cronaca e il mito in azione scenica, celebrando il connubio tra la voce, l’Opra dei pupi e i cartelloni dipinti dei Cantastorie, simboli iconici della tradizione isolana riconosciuti dall’Unesco.





L’obiettivo primario è offrire autenticità e un incontro umano diretto al visitatore straniero ed al pubblico palermitano, alla ricerca delle radici profonde, utilizzando il linguaggio universale della musica e del gesto scenico.

Teatro Cantunera piazza Monte S. Rosalia, 12 – Palermo

Prenotazione obbligatoria al numero 329 5670724

Tutti gli eventi sono a ingresso libero

Luogo: Teatro Cantunera, piazza Monte Santa Rosalia , 12, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Sara Cappello

Prezzo: 0.00

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