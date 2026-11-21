Alla biblioteca Sciascia una giornata di confronto e formazione

Non soltanto una ricorrenza simbolica, ma un’occasione per costruire strumenti concreti di prevenzione e sostegno. Con questo obiettivo il comune di Palermo, in collaborazione con la Questura e l’associazione culturale Altroquanto, promuove “Senza Paura: Donne e Legalità – Diamo voce a chi non c’è più e a chi non ce l’ha”, iniziativa in programma il prossimo 25 novembre negli spazi della Biblioteca comunale “Leonardo Sciascia”, nel cuore del quartiere Ballarò.

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’evento, organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne istituita dalle Nazioni Unite, punta a superare la dimensione puramente commemorativa della ricorrenza per trasformarla in un momento di partecipazione attiva, confronto e formazione. La giornata sarà articolata in tre tavoli tematici dedicati a questioni centrali nella prevenzione della violenza di genere: educazione al rispetto, cultura della legalità e rete di supporto alle vittime. Un percorso che vedrà il coinvolgimento diretto di dirigenti della Polizia di Stato, professionisti del settore, psicologi e avvocati, chiamati a dialogare con studenti, cittadini e associazioni. Tra i temi affrontati vi saranno il riconoscimento precoce dei segnali di pericolo nelle relazioni, le cosiddette red flags, la conoscenza degli strumenti normativi a tutela delle vittime e la diffusione delle informazioni sui servizi territoriali disponibili, a partire dal numero antiviolenza e stalking 1522, dai centri antiviolenza e dal segnale internazionale di richiesta d’aiuto “Signal for Help”.

La presenza della Questura di Palermo

Particolarmente significativa la presenza della Questura di Palermo, che ha scelto di mettere a disposizione l’esperienza maturata quotidianamente nel contrasto alla violenza di genere. Durante la mattinata sarà inoltre presente in piazzetta Brunaccini il camper della Polizia di Stato della campagna nazionale “Questo non è amore”, con operatori specializzati e personale medico pronti ad accogliere chi desidera ricevere informazioni, consulenza o semplicemente un momento di ascolto.

Presenti autorità e istituzioni

Il sindaco Roberto Lagalla sottolinea come la difesa della libertà e della dignità femminile richieda «un impegno quotidiano» e una collaborazione costante tra istituzioni, forze dell’ordine e realtà sociali. Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore alla Legalità Brigida Alaimo, che evidenzia la necessità di trasformare la lotta alla violenza sulle donne da semplice dichiarazione d’intenti a pratica concreta e misurabile sul territorio. Anche il questore Vito Calvino richiama l’importanza della prevenzione e dell’ascolto: la violenza contro le donne, osserva, rappresenta una ferita che coinvolge l’intera comunità e può essere contrastata efficacemente solo attraverso una rete integrata di istituzioni, scuole, centri antiviolenza e cittadini. I risultati emersi dai tavoli di lavoro confluiranno in un documento finale che sarà presentato l’11 dicembre al cinema De Seta, ai Cantieri Culturali alla Zisa. Un passaggio che conferma l’ambizione del progetto: lasciare un segno concreto oltre il 25 novembre e trasformare la consapevolezza in azioni permanenti a difesa delle donne.

In una società in cui i numeri della violenza di genere continuano a destare preoccupazione, Palermo sceglie così di rispondere con la forza della partecipazione, della legalità e della conoscenza. Perché la paura si combatte prima di tutto costruendo una comunità capace di riconoscere i segnali del pericolo e di non lasciare mai sola chi chiede aiuto.