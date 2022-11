La pausa non sembra aver giovato al Palermo che torna dal riposo e perde 0-1 col Venezia, diretta concorrente per la corsa salvezza. E torna la paura. Se ne parla nella settima puntata Rosaenero Web & Tv che anche oggi alle 14 su BlogSicilia.it e Stadionews24.it ed alle 18 in Tv su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre.

La trasmissione condotta da Guido Monastra, voce, volto e memoria storica per tutti gli appassionati di calcio siciliani, insieme a Fabrizio Vitale parlerà delle tante sfumature del delicato momento del Palermo che è interessato da altri scontri diretti, leggasi Benevento, Como e Spal che da domenica 4 a domenica 11 disegnerà ancora più nitidamente la classifica.

Da queste partite ci saranno indicazioni sul prosieguo della stagione. Sarà un Palermo che lotterà per non retrocedere o una squadra che potrà ambirà ad una salvezza più tranquilla? Una squadra in ripresa o, come sempre, in caduta?

Come sempre, in trasmissione arriveranno le puntuali analisi di Salvatore Geraci, decano dei giornalisti sportivi e di Giuseppe Leone. Non dovrebbero, chiaramente, mancare le sorprese con collegamenti con ospiti speciali.

Secondo stop consecutivo per il Palermo

Per il Palermo si tratta della seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Cosenza prima della sosta. Un’altra battuta d’arresto contro un’avversaria diretta, un altro errore decisivo di Matteo Brunori dagli undici metri.

Palermo ancora a 15 punti con altre tre squadre ed una zona play out che quasi si fonde con quella retrocessione distante appena una lunghezza. Una conferma che la serie B sia un campionato estremamente equilibrato.

Corini si, Corini no

Anche il tema allenatore sarà senza dubbio caldo nella puntata odierna di Rosaenero Web e Tv con la squadra che si è fatta schiacciare da una formazione che fino a ieri era in caduta libera, ora risorta. I fischi a fine partita sono certamente pesanti. Il gioco che latita, i cambi tardivi e l’atteggiamento della squadra saranno analizzati assieme agli appassionati che manderanno i commenti.

Var

Il Var che ha prima tolto un rigore al Palermo ed a fine partita ha fatto sì che l’arbitro Manganiello annullasse la rete di Bettella è stata criticata dagli appassionati. Sicuramente se ne parlerà in trasmissione.