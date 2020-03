Intervento dei carabinieri

Anche questa mattina lunghe code all’ufficio postale, davanti alle banche e davanti ai supermercati. Un breve giro attorno via Roma e via Gaspare Palermo per comprendere che la grave situazione che stiamo vivendo a tanti non sembra così grave.

Non si capisce come mai tanti sono ancora in giro nonostante gli appelli. Lunghe code e persone ammassate davanti all’ufficio postale in via Gaspare Palermo così una lunga fila davanti al supermercato Lidl di via Roma.

Scene viste e riviste che nonostante la quarantena si ripetono ogni giorno. In via Gaspare Palermo sono intervenuti i carabinieri per cercare di gestire la calca.