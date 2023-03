I temi della ventunesima puntata

Non si ferma il campionato di serie B ed il Palermo raccoglie un nuovo pareggio. Il terzo consecutivo. Finisce a reti bianche la sfida con la Ternana. Un match con diverse emozioni ma con zero reti che ha visto i due portieri (Pigliacelli e Iannarilli) protagonisti in assoluto.

Ma si tratta di due punti persi in casa o di un un punto guadagnato?

Questi ed altri gli argomenti trattati nella ventunesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda oggi, in ossequio al turno infrasettimanale del torneo cadetto, mercoledì 1 marzo alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Pigliacelli e Iannarilli sugli scudi

Si tratta di un risultato maturato in 90 minuti dove le occasioni non sono mancate. Ci sono stati anche un legno per parte con la traversa di Tutino ed il palo di Diakite. Mentre le occasioni sono state sventate puntualmente da Pigliacelli e da Iannarilli, gli estremi difensori di Palermo e Ternana. Complessivamente pareggio giusto con le due squadre che si sono prese un tempo ciascuno. Nella prima frazione sono stati certamente gli umbri ad essere più costanti sotto porta. Nella ripresa il Palermo ha fatto vedere qualche cosa soprattutto nella parte finale.

Due punti persi o uno guadagnato?

A questa domanda proveranno a dare risposta i conduttori di Rosaenero Web & Tv che risponderanno ad altri quesiti provenienti dai social.

Febbraio con tre pareggi

Febbraio si è chiuso col terzo pareggio consecutivo dopo quelli con Frosinone e Sudtirol. Nel bilancio del mese più corto dell’anno vanno inclusi anche la vittoria alla Reggina ed il ko al Ferraris con il Genoa.

Attacco che non punge

Ma c’è un dato preoccupante. L’attacco non punge. Con la Ternana Brunori è stato in ombra, Tutino ha centrato la traversa ma poi pur con tanta buona volontà non è riuscito ad imporsi sotto porta. La sorpresa è stata Vido che però pur centrando lo specchio della porta ha anche esaltato i riflessi di Ianniarilli.

Pisa e Cittadella le prossime trasferte

I prossimi due impegni del Palermo di Eugenio Corini saranno in trasferta. Sabato 4 marzo c’è la sfida al Pisa contro una formazione che sta riprendendo a correre. Poi per giorno 11 c’è il match a Cittadella contro un’altra formazione che si sta ben comportando.